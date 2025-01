Zwei 18 und 21 Jahre alte Männer haben sich am Samstag auf der B8 in Limburg ein illegales Autorennen geliefert.

Sie fuhren von Staffel kommend in Richtung B54/B 49, wie die Polizei berichtete. An einer Ampelkreuzung verloren beide die Kontrolle über ihre Autos und krachten gegen die Leitplanke. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung beider Fahrzeuge an. Den Schaden gab die Polizei mit 50.000 Euro an. Die Ermittler suchen noch Zeugen.