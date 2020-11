Eine 50 Jahre alte Frau hat in Frankfurt mit einem Messer auf ihren Sohn eingestochen. Sie befand sich zum Zeitpunkt der Tat im Hafturlaub: Vor zwei Jahren wollte sie den mittlerweile 15-Jährigen schon einmal töten.

Die 50 Jahre alte Mutter attackierte am Samstag kurz vor Mitternacht in einem Haus im Frankfurter Stadtteil Höchst mit einem Küchenmesser ihren 15 Jahre alten Sohn. Er wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich am Oberkörper verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Als die alarmierten Beamten vor Ort eintrafen, wies die 50-Jährige ebenfalls Stichverletzungen im Oberkörper auf. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sie sich diese selbst beigebracht. Mutter und Sohn kamen in Krankenhäuser, die 50-Jährige muss zudem intensivmedizinisch betreut werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen der versuchten Tötung gegen die Frau. Das Tragische: Schon vor zwei Jahren hatte sie versucht, ihren Sohn zu töten, und war deshalb verurteilt worden. Seitdem ist sie in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Doch laut Polizei hielt sich die Mutter wegen eines sogenannten Haftentlassungsurlaubes zuletzt zu Hause auf. Die Hintergründe der Tat vom Wochenende sind unklar.

Sendung: hr-iNFO, 08.11.2020, 13.00 Uhr