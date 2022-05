Im Frankfurter Osthafen ist am Montagabend ein Lkw in Brand geraten.

Wie die Feuerwehr am Dienstag berichtete, geriet die Fahrerkabine des Sattelzuges in Flammen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, war zunächst unklar. Der Fahrer blieb unverletzt, er konnte sich noch eigenständig in Sicherheit bringen.