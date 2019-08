Die Zahl der der betreuten Kleinkinder in Hessen ist weiter gestiegen.

Insgesamt seien im März 2019 knapp 57.750 Kinder in Betreuung gewesen, dies seien vier Prozent mehr als im gleichen Monat ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag mit. Damit hat sich der Trend der vergangenen Jahre fortgesetzt.