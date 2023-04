In einer Arztpraxis in Mainz (Rheinland-Pfalz) soll eine Mitarbeiterin aus Rüsselsheim (Groß-Gerau) am Dienstag eine Kollegin niedergestochen haben.

Das 50 Jahre alte Opfer kam in eine Klinik. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft hatte die 30 Jahre alte mutmaßliche Täterin ihre Kollegin mit einem Messer angegriffen und ihr erhebliche Stichverletzungen zugefügt. Anschließend verließ die 30-Jährige die Praxis. Sie wurde später festgenommen. Gegen sie wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Zum möglichen Motiv wurden keine Angaben gemacht.