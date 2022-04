In dieses Hotelzimmer können Sie Ihr Auto mitnehmen

Am Frankfurter Flughafen

Am Frankfurter Flughafen In dieses Hotelzimmer können Sie Ihr Auto mitnehmen

Wenn der Balkon zum Parkplatz wird: In einem neuen Hotel am Frankfurter Flughafen können Gäste ihr Gefährt (fast) mit aufs Zimmer nehmen. Das habe nicht nur für technikaffine Menschen seinen Reiz, sagt der Geschäftsführer.

Videobeitrag Video Mit dem Auto ans Hotelbett Video Autos parken im Hotel auf dem übergroßem Balkon des Zimmers. Bild © hr Ende des Videobeitrags

Haben Sie schon einmal mit Ihrem Auto geschlafen? In einem Hotel unweit des Frankfurter Flughafens ist das Übernachten in direkter Nähe zum eigenen Wagen jetzt möglich. Das "b'mine", das vor Kurzem an der Haltestelle "Gateway Gardens" eröffnet wurde, erlaubt es Gästen, ihr Auto auf einem Balkon abzustellen, der nur durch eine Glasscheibe von ihrem Zimmer getrennt ist.

Erreichbar sind die Hotelzimmer mit übergroßem Balkon via Aufzug, der speziell für Autos gebaut wurde. Hotel-Chipkarte an den Aufzug halten und reinfahren: Der Aufzug hält dann automatisch an der richtigen Etage.

Nur für Technik-Fans?

Besonders für technikaffine Menschen oder solche, die ihr Auto nicht gerne in der Tiefgarage abstellen, sei diese Art zu wohnen etwas, erklärt Matthias Beinlich, der Geschäftsführer des Hotels. Daneben nutzten das Angebot auch Menschen, die ihr Gepäck nicht gerne weit schleppen wollen - oder solche, die ungesehen ins Hotel fahren wollten.

Denn: Ein Check-In ist beim Autohotel auch online möglich. "Man bekommt eine Bestätigung für seine Buchung, checkt online ein, bekommt einen Link für eine App und mit dieser App kann man den Car-Lift rufen und hochfahren", erklärt Beinlich.

Der Autoaufzug (Bildmitte) - links und rechts geht es zu den Balkon-Parkplätzen Bild © hr

Wem es in einem Hotel nach einer Stärkung dürstet, der greift meist zur Minibar. Eine kleine Minibar fürs Auto gibt es auch: Die können im "b'mine" zwar keinen Sprit tanken, dafür hat jeder Balkon einen Anschluss fürs elektrische Laden eingebaut.

Die Idee für das Übernachten mit Auto stammt laut Geschäftsführer Matthias Beinlich aus Berlin. Dort sei das erste Haus mit Stellfläche direkt neben dem Zimmer entwickelt worden, weil damals offenbar nicht genug Parkplätze auf der Straße zur Verfügung standen. "Wir fanden das Konzept spannend und wollten es mehr Menschen ausprobieren lassen", sagt Hotelgeschäftsführer Beinlich.

160 Euro - ohne Frühstück

241 Zimmer hat das Hotel, 40 davon sind sogenannte "Car Lofts". Vom Auto-Balkon blickt man über den Frankfurter Flughafen und kann den Flugzeugen beim Start und bei der Landung zuschauen.

Das hat allerdings seinen Preis: Ein Zimmer für ein Auto und zwei Personen kostet im Hotel rund 160 Euro - plus Steuern, ohne Frühstück. Zu Ferien- und Messezeiten kann der Zimmerpreis höher liegen.