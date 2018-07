Das am Wochenende in Frankfurt aus einem Fenster gestürzte Kind ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Es war aus dem zweiten Stockwerk fünf Meter in die Tiefe gefallen.

Das Kind sei bereits am Montag aufgrund seiner schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das acht Jahre alte Mädchen hatte am Samstagnachmittag mit seiner jüngeren Schwester gespielt, als es aus einem Fenster im zweiten Stockwerk eines Wohnhauses im Frankfurter Stadtteil Westend fiel und fünf Meter in die Tiefe stürzte. Das lebensgefährlich verletzte Kind wurde in die Uniklinik gebracht, wo es noch operiert wurde.

Die genauen Umstände, wie und warum das Mädchen aus dem offenen Fenster stürzte, werden noch ermittelt. Die Polizei gehe aber weiterhin von einem Unfall aus, teilte eine Sprecherin mit. Die Eltern hielten sich zu dem Zeitpunkt in einem anderen Raum auf und bekamen den Sturz zunächst nicht mit.

