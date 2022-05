In Gegenverkehr geraten

In Gegenverkehr geraten Motorradfahrerin bei Rüdesheim schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Samstagmittag auf der L3272 in Rüdesheim (Rheingau-Taunus) beim Ortsteil Presberg eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, war die 55-Jährige in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, hatte einen entgegenkommenden Pkw gestreift und war mit einem weiteren - dahinter fahrenden - Wagen kollidiert. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von 25.000 Euro. Die L3272 war zeitweise gesperrt.