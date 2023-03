In Gegenverkehr geraten

In Gegenverkehr geraten Motorradfahrerin stirbt bei Unfall

Eine 25 Jahre alte Motorradfahrerin ist am Freitag nach einem Zusammenstoß mit zwei Fahrzeugen auf der Landesstraße 3009 gestorben.

Die Frau sei in einer Rechtskurve zwischen Nidderau und Schöneck (Main-Kinzig-Kreis) gegen 16 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Demnach sei die 25-Jährige ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle erlegen.

Laut Polizeiangaben wurde ein Gutachter hinzugezogen, um die Unfallursache festzustellen. Die Landesstraße 3009 war zunächst komplett gesperrt.