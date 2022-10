Vor einem Jahr raste in Witzenhausen ein Mann in eine Gruppe Kinder – offenbar absichtlich. Ein Mädchen kam ums Leben. Nun hat am Landgericht Kassel der Mordprozess gegen den Fahrer begonnen, der als schuldunfähig gilt.

Der Mann, der am 29. Oktober vergangenen Jahres in Witzenhausen-Gertenbach (Werra-Meißner) in eine Gruppe Grundschulkinder gefahren ist, muss sich seit Montag vor dem Landgericht Kassel verantworten. Ihm werden unter anderem Mord, versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft Kassel geht davon aus, dass der 31-Jährige sein Auto mit Absicht in die Kindergruppe gelenkt hat. Bei dem Vorfall kam eine Achtjährige ums Leben, zwei weitere Mädchen wurden schwer verletzt.

Prozess startet mit einigen Zeugen

Der mutmaßliche Täter gilt als schuldunfähig, teilte die Staatsanwaltschaft bereits im August mit. Psychiatrische Gutachten hätten dies belegt. Deshalb wird das Gericht entscheiden müssen, ob der Mann dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird.

Am ersten Prozesstag sollten bereits mehrere Zeugen aussagen, darunter Polizeibeamte und Menschen aus dem Umfeld des Angeklagten. Unmittelbare Tatzeugen sollten im Laufe des Prozesses angehört werden. Ob sich der Angeklagte selbst äußern werde, sei unklar, teilte das Gericht mit.

Mit Absicht in Kindergruppe gefahren

Dem 31-Jährigen wird vorgeworfen, sein Auto absichtlich in eine fünfköpfige Gruppe von Schülerinnen und Schülern auf dem Gehweg vor einer Kindertagesstätte im Witzenhäuser Ortsteil Gertenbach gelenkt zu haben. Dabei wurde der Fahrer selbst schwer verletzt.

Im Laufe der Ermittlungen meldete sich bei den Polizeibehörden ein Zeuge, der das Geschehen beobachtet hatte und Aussagen zum Fahrverhalten des Angeklagten machen konnte. Vor Ort war ein Sachverständiger, um die Situation einzuschätzen. Die Aussagen von beiden stützten die Annahme, dass es sich nicht um einen bloßen Unfall handelte.

Ursprünglich hätte der Prozess bereits vor zwei Wochen beginnen sollen, der Termin wurde jedoch wegen Krankheit verschoben. Zu den anstehenden vier Hauptverhandlungen sind insgesamt 23 Zeugen geladen.