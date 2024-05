In Köln

In Köln Polizei findet vermisste Dreijährige aus Kassel bei 70-Jährigem

Bei einem Spaziergang im Park verlor eine Frau ihre drei Jahre alte Nichte aus den Augen. Eine Nacht lang blieb das Mädchen verschwunden - bis Einsatzkräfte es in der Wohnung eines Fremden entdeckt haben.

Eine vermisste Dreijährige aus Kassel ist am Samstagmorgen in der Kölner Wohnung eines 70-Jährigen ausfindig gemacht worden - mehr als zwölf Stunden nach ihrem Verschwinden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Er werde vernommen, die Wohnung kriminaltechnisch untersucht, teilte die Polizei mit.

Aus gut besuchtem Park verschwunden

Das Kind besuchte mit seinen Eltern Verwandte in Köln. Mit seiner Tante war es am Freitagabend im Bürgerpark im Stadtteil Kalk auf einem Laufrad unterwegs. Gegen 20 Uhr habe die Tante das Mädchen in dem laut Polizei "sehr gut gefüllten" Park aus den Augen verloren.

Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach der Dreijährigen. Auch Spürhunde und ein Hubschrauber kamen zum Einsatz. Im Rahmen der Suchaktion klingelten Beamte auch bei Anwohnern, um Hinweise zu bekommen.

Ermittlungen zu möglicher Straftat laufen

In der Wohnung des 70-Jährigen sei das Kind schließlich gefunden worden. Wie genau es dorthin gelangte, war zunächst unklar. Ein familiäres Verhältnis zwischen dem Mann und dem Kind gibt es ersten Ermittlungen zufolge nicht.

Als sie gefunden wurde, war die Dreijährige den Angaben zufolge augenscheinlich unverletzt. Sie werde von Angehörigen betreut und durch Einsatzkräfte im Beisein der Eltern befragt, sagte ein Polizeisprecher: "Ob sich Straftaten zum Nachteil des Mädchens ereignet haben, müssen die Ermittlungen zeigen."