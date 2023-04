In Schlangenlinien unterwegs

In Schlangenlinien unterwegs Polizei stoppt betrunkenen Lkw-Fahrer auf A3

Die Polizei hat einen betrunkenen Lkw-Fahrer auf der A3 bei Bad Camberg (Limburg-Weilburg) aus dem Verkehr gezogen.

Der 49-Jährige war laut mehreren Verkehrsteilnehmern am Sonntagnachmittag in Schlangenlinien unterwegs, wie die Beamten berichteten. Am Ende einer Baustelle kollidierte der Lkw mit der Leitplanke. Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab knapp zwei Promille.