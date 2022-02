Mann in Frankfurt durch Schuss schwer verletzt

In Wohnung gefunden

In Wohnung gefunden Mann in Frankfurt durch Schuss schwer verletzt

In Frankfurt-Bockenheim hat die Polizei am Samstagmittag einen schwerverletzten Mann in einer Wohnung gefunden.

Er habe eine Schussverletzung im Oberschenkel. Von einem möglichen Täter und der Tatwaffe fehlte jede Spur. Ein Passant hatte die Polizei wegen eines Streits in dem Mehrfamilienhaus gerufen. Die Hintergründe waren zunächst unklar.