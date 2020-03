Die bekannten Corona-Fälle in Hessen

Wie viele Corona-Fälle gibt es aktuell? Wie schnell breitet sich das Virus aus? Wo gibt es besonders viele Fälle? Hier finden Sie die bestätigten Coronavirus-Infektionen in Hessen auf einer interaktiven Karte.

In Hessen sind derzeit 381 bestätigte Corona-Fälle bekannt und an das Robert-Koch-Institut gemeldet (Stand: 17.03., 14 Uhr). Geheilte Fälle sind in Hessen derzeit noch nicht gemeldet - ebenso wenig wie Todesfälle. Die Zahl wird vom Sozialministerium täglich aktualisiert, nach Kreisen aufgeschlüsselt.

Auf dieser Karte können Sie sehen, welche Kreise betroffen sind, auf Basis der Daten des Sozialministeriums.

Die täglich aktualisierten Daten des Sozialministeriums enthalten inzwischen keine Details mehr zu Infektionswegen und Umständen des Falls; deswegen können wir diese Informationen nicht mehr angeben. Auch seine Datenbasis hat das Ministerium am 17.3. umgestellt; sie sind mit den Zahlen der Vortage deshalb nur eingeschränkt vergleichbar.

