Wie viele Corona-Fälle gibt es aktuell? Wo gibt es besonders viele Fälle? Hier finden Sie die bestätigten Coronavirus-Infektionen in Hessen auf einer interaktiven Karte.

In Hessen sind derzeit 133 vom Sozialministerium bestätigte Corona-Fälle bekannt. Auf dieser Karte können Sie sehen, welche Kreise betroffen sind. Wir aktualisieren diese Liste regelmäßig nach Bekanntwerden der Angaben durch das Sozialministerium . Wir haben in der Grafik anfangs auch Angaben einzelner hessischer Kreise aufgenommen. Weil die Angaben seit dem 11. März nicht mehr vergleichbar sind, stützen wir uns fortan nur auf eine Datenquelle.

Aktuelle Meldungen zum Coronavirus in Hessen finden Sie in unserem Ticker.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Eine der entscheidenden Fragen ist, ob es gelingt, die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen - je langsamer die Fallzahlen steigen, desto besser können die Krankenhäuser mit ihren begrenzten Kapazitäten die schweren Fälle versorgen.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Ein stärkerer Anstieg muss dabei nicht auf eine schnellere Ausbreitung hindeuten als in anderen Ländern, sondern kann auch auf eine höhere Anzahl von Tests zurückgehen: "Von der Epidemie her sind wir früher dran, als wir denken", so der führende Corona-Forscher, der Berliner Virologe Christian Drosten, im täglichen Corona-Update-Podcast des NDR. "Wir sind in der Diagnostik anders in der Breite aufgestellt als beispielsweise Italien oder andere Länder."

Mehr zum Thema: Themenseite Coronavirus