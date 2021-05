Der Naturschutzbund (Nabu) in Wetzlar (Lahn-Dill) ruft mit der Aktion "Insektensommer" alle Bürger zur Zählung von Sechsbeinern auf.

Die Insektenzählung startet am 4. Juni in die erste Phase. Das teilte der Nabu-Landesverband am Freitag mit. Dann sollen Interessierte eine Stunde lang alles zählen, was durch Garten, Wald oder Park krabbelt.