Die Bundespolizei hat am Flughafen einen mit europäischem Haftbefehl gesuchten Sexualstraftäter festgenommen.

Der wegen sexueller Ausbeu- tung von Kindern verurteilte 54-Jährige sei am Montag bei der Ausreisekontrolle nach Tunis festgesetzt worden, teilten die Beamten am Dienstag mit. Der Mann wurde 2018 in Salzburg verurteilt, er hatte eine achtjährige missbraucht.