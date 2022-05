Das zentrale Internetportal der hessischen Polizei ist weiter und auf unbestimmte Zeit nicht verfügbar.

Nach mehreren Überlastungsangriffen am Freitag ist auch immer noch unklar, ob es sich um einen strafrechtlich relevanten Cyberangriff handelt, wie eine Sprecherin des Landeskriminalamts (LKA) in Wiesbaden am Montag mitteilte. Die Website "polizei.hessen.de" war am Freitag massenhaft aufgerufen worden und drohte nach Angaben des LKA zusammenzubrechen. Derzeit arbeite man an einer Lösung, damit die Website zeitnah wieder online gehen könne, hieß es.