Die Polizei hat am Frankfurter Flughafen ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz IS festgenommen.

Gegen die deutsche Staatsangehörige habe ein Haftbefehl von 2018 vorgelegen, teilte die Bundesanwaltschaft am Freitag in Karlsruhe mit. Sie soll gemeinsam mit ihrem Mann Deutschland im Juni 2014 verlassen haben, um sich dem IS anzuschließen.