Sie gilt als eine der bekanntesten IS-Rückkehrerinnen in Deutschland: Kim Teresa A. aus Frankfurt ist zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Die 32-Jährige hatte ihre IS-Geschichte Journalisten erzählt - darauf stützte sich die Anklage.

Im Prozess gegen eine Sympathisantin der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) ist die 32 Jahre alte Frau am Freitag zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) sah unter anderem die Mitgliedschaft von Kim Teresa A. in einer ausländischen terroristischen Vereinigung als erwiesen an.

Verteidiger Gysi: "schwerster Fehler ihres Lebens"

Die Richter gingen in ihrem Urteil damit über die Forderung der Generalstaatsanwaltschaft hinaus, die drei Jahre und drei Monate Haft beantragt hatte. Die Verteidigung um ihren Anwalt, den Linken-Politiker Gregor Gysi, hielt dagegen angesichts ihrer Abkehr vom IS und ihrer schwierigen sozialen Verhältnisse eine wesentlich niedrigere Strafe für angemessen, ohne ein konkretes Strafmaß zu nennen.

Er hatte erklärt: "Meine Mandantin hat den schwersten Fehler ihres Lebens begangen, als sie ihrem türkischen Lebensgefährten folgte und beim sogenannten Islamischen Staat landete."

Wohnungen von vertriebenen Syrern übernommen

Der Prozess gegen Kim Teresa A. hatte im Juni begonnen. Die Anklage warf ihr vor, 2014 als 25-Jährige mit ihrem damaligen Mann Onur E. nach Syrien gegangen zu sein, um sich dem IS anzuschließen. Sie habe ihren Mann dabei unterstützt, für den IS zu kämpfen. Während er an der Front war, habe sie ihm, "wie im IS für die Ehefrau eines Kämpfers vorgesehen", den Haushalt geführt und ihn im Krankheitsfall gepflegt, so die Anklagebehörde. Sie habe mit ihrem Mann in mehreren Wohnungen gelebt, aus denen die syrischen Besitzer gewaltsam vertrieben worden waren. Zusätzlich habe sie mit dem Besitz von zwei Kalaschnikow-Gewehren gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen.

Die Richter glaubten ihr nicht, dass sie sich 2016 innerlich von der Terrororganisation losgesagt haben wollte. Vielmehr sei sie aus dem IS-Gebiet abgehauen, weil sie gemerkt habe, dass eine militärische Niederlage des IS bevorstehe. Außerdem nahmen die Richter ihr nicht ab, dass sie aus Liebe zu ihrem damaligen Partner nach Syrien gegangen sei. Vielmehr habe sie Jahre zuvor bereits Kontakt zu den höchsten Kreisen der radikal-islamischen Szene in Deutschland gehabt.

Buch beschreibt den Weg einer Frau zum IS

Das Besondere an dem Fall: Die Anklage stützte sich auf Gespräche mit Journalisten. Kim Teresa A. hatte ihre IS-Geschichte gegenüber Journalisten erzählt. So bezog die Anklage sich beispielsweise auf das Buch "Maryam A. - Mein Leben im Kalifat", das der Journalist Christoph Reuter 2017 veröffentlicht hatte. In der Ich-Perspektive wird darin der Weg der Frau zum IS beschrieben. Bei dem Namen Maryam A. handelt es sich um ein Pseudonym. Auch die Aussage eines weiteren Journalisten wurde hinzugezogen, der geplant hatte, ein Buch über Kim Teresa A. zu schreiben. Die Verteidigung hatte dieses Vorgehen stark kritisiert.