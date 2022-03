IS-Unterstützerin am Frankfurter Flughafen festgenommen

Wegen des Verdachts auf Mitgliedschaft in der Terror-Vereinigung Islamischer Staat hat die Bundesanwaltschaft eine Frau am Flughafen Frankfurt festnehmen lassen.

Die Deutsche, gegen die bereits seit November 2021 ein Haftbefehl vorliegt, soll Anhängerin des salafistischen Islam sein und unter anderem für weibliche Angehörige des IS ein Spendennetzwerk betrieben haben.

Wie die oberste deutsche Anklagebehörde am Samstag weiter mitteilte, war die Beschuldigte im Jahr 2013 mit ihrem Mann nach Syrien ausgereist und schloss sich spätestens Anfang 2014 dem IS an.