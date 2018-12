Ein 26 Jahre alter Mann ist wegen seiner Mitgliedschaft in einer islamistischen Terrororganisation in Frankfurt zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Er soll unter anderem in Syrien Granaten hergestellt haben.

Das frühere Mitglied der in Syrien operierenden islamistischen Miliz Ahrar al-Scham ist am Donnerstag vom Oberlandesgericht in Frankfurt zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Der 26-jährige Deutsche erhielt nach Angaben des Gerichts eine Gesamthaftstrafe von vier Jahren, in die allerdings eine Strafe von zwei Jahren und vier Monaten wegen eines Drogendelikts einflossen.

Mann soll Granaten gebaut haben

Der Mann soll 2013 für die Miliz gearbeitet haben. Laut Urteil hielt er sich damals mehrere Monate lang in Syrien auf und unterstützte die Gruppe etwa dadurch, dass er als bewaffnete Wache Lebensmittel- und Geldtransporte begleitete. Er half demnach auch beim Bau von Granaten. Die Richter werteten dies als "mitgliedschaftliche Beteiligung an einer ausländischen terroristischen Vereinigung".

Die Verurteilung erging im Rahmen einer Verständigung von Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Durch derartige Deals können die Beteiligten eine Prozessverkürzung erreichen. Der Angeklagte habe gestanden und sich seinerzeit freiwillig von Ahrar al-Scham losgesagt, erklärte das Gericht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

