In einem Waldgebiet bei Oberzent-Sensbachtal (Odenwald) sind am Montag rund 2.500 Quadratmeter Wald in Brand geraten.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein Jäger das Feuer frühzeitig entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Brandursache war zunächst unklar. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.