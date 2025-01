Weselsky bei Böhmermanns Tour-Auftakt in Frankfurt

Jan Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld haben in Frankfurt ihren Tour-Start gefeiert. Dabei tauchte überraschend der einst bekannteste Lokomotivführer des Landes auf der Bühne auf: Claus Weselsky.

Mikrofon und Taktstock: Böhmermann und Weselsky in der Frankfurter Jahrhunderhalle

Mikrofon und Taktstock: Böhmermann und Weselsky in der Frankfurter Jahrhunderhalle Bild © picture alliance/dpa | Boris Roessler

Er war der bekannteste Bahngewerkschafter, brachte über Tage den Zugverkehr zum Stillstand - und strapazierte die Nerven vieler Pendlerinnen und Pendler: Claus Weselsky.

Am Montagabend kehrte der Ruheständler in die Öffentlichkeit zurück. Allerdings auf ganz anderer Bühne: Der 65 Jahre alte Ex-Boss der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) trat beim Auftakt der Konzerttour von Satiriker Jan Böhmermann als Überraschungsgast auf.

In Frankfurt dirigierte er beim Song "Claus Weselsky (ist immer noch da)" das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Am Ende gab es in der ausverkauften Jahrhunderthalle reichlich Applaus für seinen Auftritt.

Sendung über Bahnausfälle - und Weselsky

Jan Böhmermann ist vor allem durch seine TV-Satireshow "ZDF Magazin Royale" im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bekannt. Dort gab es vor mehr als zwei Jahren eine Verbindung zu Weselsky, der die Nation mit seinen harten Gewerkschaftsverhandlungen samt tagelangen Warnstreiks und Bahnausfällen spaltete.

Böhmermann hatte im November 2023 einen Song über den Gewerkschafter, der im Herbst in den Ruhestand als GDL-Boss ging, verfasst und in seiner TV-Show aufgeführt.

Das Frankfurter Publikum zeigte sich beim Tour-Auftakt begeistert von der satirisch-politischen Revue. Los ging es mit "Faschismus is back". Es folgten Klassiker wie "Ich hab Polizei" oder "Warum hört der Fahrradweg einfach hier auf?". Als Abschluss folgte die Hymne an Böhmermanns Heimatort, den Bremer Stadtteil Vegesack. In Frankfurt mit dabei war auch Rapper Dendemann. "Eisern Ehrenfeld" - vierte Tour von Böhmermann Das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld, das mit dem 43 Jahre alten Böhmermannn auf Tournee geht, gehört zu seinem festen Ensemble der ZDF-Satireshow. Jan Böhmermann beim Tour-Auftakt in Frankfurt Bild © picture alliance/dpa | Boris Roessler Die jetzige Tour steht unter dem Motto "Eisern Ehrenfeld". In Köln-Ehrenfeld liegen die Studioräume von Böhmermanns ZDF-Satireshow. Es ist die inzwischen vierte gemeinsame Tournee für Böhmermann und das Orchester.