Jeder fünfte Todesfall in Hessen durch Krebs

Krebs mit bösartigen Neubildungen hat 2023 in Hessen mehr als jeden fünften Todesfall (22,3 Prozent) verursacht.

Veröffentlicht am 03.02.25 um 14:05 Uhr

Rund 16.300 Menschen starben daran. Das waren 0,4 Prozent weniger als im Jahr 2022, wie das Statistische Landesamt anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar mitteilte. Jede fünfte Krebstote (20,3 Prozent) war 2023 jünger als 65 Jahre. Der Anteil der Männer war in Hessen mit 53,4 Prozent etwas höher als bei den Frauen mit 46,6 Prozent. Der Anteil der Krebsbehandlungen an allen vollstationären Klinikaufenthalten lag bei 7,9 Prozent.