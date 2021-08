Donnerstag, Freitag, Samstag: Wer es warm und sonnig mag, sollte sich diese drei Tage im Kalender rot anstreichen. Denn ein konstantes Sommerhoch ist auch weiterhin nicht in Sicht.

Viel Sonnenschein und warme Temperaturen: Hoch Elfie, das für bis zu 45 Grad in Südeuropa sorgt, bahnt sich in den kommenden Tagen den Weg bis nach Hessen. Nach einem bereits überwiegend freundlichen Mittwoch kehrt spätestens am Donnerstag der Sommer zurück. "Im Norden erreichen wir dann sechs Sonnenstunden, im Süden elf", sagt hr-Meteorologe Niko Renkosik.

Mit bis zu 31 Grad wird es an der Bergstraße am wärmsten, rund um Kassel klettert das Thermometer immerhin auf 25 Grad. Die zusätzlich gute Nachricht: "Am Donnerstag ist nirgends in Hessen mit Gewittern zu rechnen", sagt Renkosik.

Schon wieder Gewitter

Das kann sich schon am Freitag wieder ändern. "Da ziehen einige Quellwolken übers Land", meint der Wetterexperte. Das erhöhe die Gefahr von Gewittern und einzelnen Schauern. Entsprechend seltener zeigt sich die Sonne. Immerhin steht für Nordhessen der wärmste Tag der Woche mit bis zu 28 Grad an. Im Süden können es sogar noch ein paar Grad mehr werden.

Der Samstag wartet dann noch einmal mit viel Sonnenschein auf. Zwölf Stunden im Süden und rund zehn Stunden im Norden sind drin, dazu bleibt es weitgehend trocken bei Höchstwerten zwischen 23 und 30 Grad.

Temperatursturz am Sonntag

Drei Tage, die Hoffnungen auf eine längere Sommer-Periode schüren. Doch hr-Meteorologe Renkosik bremst die Euphorie: "Am Sonntag wird das Wetter wechselhafter." Die Schauer-Gefahr steigt, die Temperaturen sinken auf 20 bis 24 Grad.

Und die nächste Woche? Lässt sich noch nicht vorhersagen, "dazu gehen die verschiedenen Modelle bislang zu weit auseinander", erklärt Renkosik. Nur eines sei klar: Ein stabiles Sommerhoch ist auch Mitte August weiterhin nicht in Sicht.