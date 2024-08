Schon am Nachmittag steht fest: Der Dienstag ist der bisher heißeste Tag des Jahres. In Hessen ist die Hitzewarnstufe 2 erreicht. Vor allem Kinder, gesundheitlich geschwächte und ältere Menschen sind gefährdet. Und die Hitzewelle hält noch an.

Menschen suchen Abkühlung am Brunnen vor der Alten Oper in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Die Hitze hat Hessen fest im Schwitzkasten: Nach einem heißen Montag legt der Dienstag noch eine Schippe drauf.

Bereits um 15 Uhr wurde der bisherige Jahreshöchstwert geknackt: In Fulda-Horas wurden nach nach Angaben der hr-Wetterredaktion 35,2 Grad gemessen. In Bad Nauheim (Wetterau) waren es 35 Grad, in Schlüchtern-Herolz (Main-Kinzig) 34,8 Grad. Die höchsten Tageswerte werden in der Regel zwischen 16 und 18 Uhr erreicht.

Der alte Jahresrekord dieses Sommers von 33,6 Grad war am 20. Juli in Frankfurt aufgestellt worden. Am Montag kletterte das Thermometer schon einmal höher: auf 34,2 Grad in Runkel-Ennerich (Limburg-Weilburg).

Höchste Hitzewarnstufe erreicht

Die gefühlte Temperatur – also das Temperaturempfinden eines Menschen, das auch von Luftfeuchte, Wind und Strahlung abhängt – ist sogar noch höher: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) liegt sie am Dienstag bei mehr als 38 Grad. Damit ist Hitzewarnstufe 2 des Hessischen Warnsystems erreicht, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Das Warnsystem basiert auf den Warnmeldungen des DWD und besteht aus zwei Stufen. Stufe 1 warnt vor einer starken Wärmebelastung und wird bei einer gefühlten Temperatur von über 32 Grad erreicht. Eine extreme Wärmebelastung (Warnstufe 2) liegt vor, wenn die gefühlte Temperatur 38 Grad übersteigt oder Warnstufe 1 an vier aufeinanderfolgenden Tagen erreicht wird.

Extreme Belastung für ältere und pflegebedürftige Menschen

Vor allem Kinder, gesundheitlich geschwächte und ältere Menschen sind bei Hitze gefährdet, wie das Ministerium weiter mitteilte. Ältere und pflegebedürftige Personen werden demnach vom DWD seit 2017 schon angesprochen, wenn die gefühlte Temperatur 36 Grad übersteigt. Für sie sei Hitze bereits oberhalb dieses Schwellenwerts eine extreme Belastung.

Ministerin Diana Stolz (CDU) rief Beschäftigte in Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe auf, verstärkt für den Schutz der ihnen anvertrauten Menschen zu sorgen. "Wichtig ist, dass gerade ältere Menschen ausreichend trinken ", sagte sie.

Gewitter im Anmarsch

Im Tagesverlauf drohen zwar lokale Unwetter mit heftigem Starkregen, Hagel und zum Teil schweren Sturmböen. Abkühlung bringen diese aber zunächst nicht.

Die Tiefstwerte in der Nacht zum Mittwoch liegen bei 22 bis 16 Grad. Der DWD weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in Stadtgebieten aufgrund der verringerten nächtlichen Abkühlung eine zusätzliche Wärmebelastung auftreten kann.

Am Mittwoch gibt es in drückend schwüler Luft einen Wechsel aus Sonne und Wolken mit Schauern und Gewittern, wobei die Schauer- und Gewitterneigung im Tagesverlauf zunimmt. Lokale Unwetter sind möglich. Höchstwerte: 27 bis 33 Grad. Die Hitzewarnungen des DWD dauern vielerorts in Hessen bis Mittwochabend an.

Sommer-Zwischenbilanz: Warm und feucht

Die heißen und sonnigen Tage wurden in diesem Sommer oft von Unwettern unterbrochen, was bei vielen Menschen den Eindruck erweckt hat, dass der Sommer ungewöhnlich kühl war. "Der diesjährige Sommer ist aber deutlich besser als sein Ruf", erklärte hr-Meteorologe Ingo Bertram. Die Durchschnittstemperatur seit dem 1. Juni liege bei 17,7 Grad – 0,5 Grad über dem Mittelwert der Referenzperiode von 1991 bis 2020.

"Viele Menschen erwarten fünf Wochen Sonnenschein und 30 Grad. Das ist aber ein verzerrtes Bild vom Sommer", betonte Bertram. Die vergangenen Jahre seien von ungewöhnlich vielen trockenen Phasen geprägt worden, die die Menschen verwöhnt hätten.

In einem Punkt sei der Sommer bislang aber von der Norm abgewichen: Er sei etwas feuchter als gewöhnlich gewesen.