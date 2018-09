So mancher Regenschirm könnte von dem stürmischen Wetter überfordert werden.

Ungemütliches Wetter am Sonntag

Die gute Nachricht: Die Trockenheit hat ein Ende. Die schlechte: Am Sonntag wird es in Hessen richtig ungemütlich. Es kann ausgiebig regnen - und örtlich drohen Gewitter mit Orkanböen.

Auf dem Regenradar wird am Sonntag einiges los sein. Oder wie hr-Meteorologe Ingo Bertram es zusammenfasst: "Am Sonntag wird es nicht sehr prickelnd. Die Trockenheit ist jedenfalls endgültig vorbei." Schon in der Nacht zum Sonntag dürfte sich eine dichte Wolkendecke über Hessen bilden, aus der Regen fällt - und das ausgiebig.

Vor allem im Norden wird es den ganzen Tag grau, nass und bei Temperaturen von teilweise nur 11 Grad ungewohnt kühl. Im Süden, sagt Wetterexperte Bertram, legt der Regen vielleicht auch mal eine kleine Pause ein und der Himmel reißt kurz auf. Dort wird es mit bis zu 23 Grad auch wärmer. Dafür muss im Süden am späten Nachmittag lokal mit Gewittern gerechnet werden, die sogar unwetterartig ausfallen können. "Da kann es dann auch schon mal orkanartige Böen geben", warnt Bertram.

Gewittergefahr im Süden Hessens

Überhaupt der Wind: Er bläst am Sonntag ordentlich und frisch, vor allem am späten Nachmittag in der Südhälfte Hessens. "Dann gibt es dort verbreitet Sturmböen", sagte der Wetterexperte voraus. Und da der Regen lange und ergiebig fallen wird, könnte es örtlich auch Überflutungen geben.

Am Montag dürfte sich die Wetterlage den Meteorologen zufolge wieder beruhigen. Es gibt nur noch ein paar Schauer. Es wird allerdings vergleichsweise kühl bei Werten zwischen 11 und 16 Grad. Bis zum Mittwoch klettern die Temperaturen tagsüber dann zwar wieder auf 19 Grad, aber der Spätsommer ist wohl erst einmal vorbei.

