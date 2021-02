Eine Joggerin hat einen 32- jährigen Rollstuhlfahrer in Frankfurt aus den Main gerettet.

Dieser stürzte am Mittwochabend am nördlichen Mainufer in den Fluss, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 21-Jährige sprang ihm sofort hinterher. Beide wurden in eine Klinik gebracht.