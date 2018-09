Jude in Frankfurter Innenstadt angegriffen

Ein 20-Jähriger ist in Frankfurt Opfer einer antisemitischen Attacke geworden. Zwei junge Männer sollen den Juden nach einem Discobesuch geschlagen haben. Dabei hatten sich die Beteiligten zunächst offenbar freundschaftlich unterhalten.

Judenfeindliche Attacke in der Frankfurter Innenstadt: Ein 20-Jähriger wurde nachts um 4 Uhr nahe der Hauptwache von zwei Männern angegriffen. "Aufgrund der Aussagen des Opfers gehen wir von einer antisemtischen Attacke aus", sagte eine Polizeisprecherin. Zunächst hatte die Bild-Zeitung über den Vorfall berichtet, der sich bereits am 7. September ereignet haben soll.

Der 20-Jährige war dem Bericht zufolge aus einer Disco gekommen und mit den beiden Männern ins Gespräch gekommen. Die Atmosphäre sei zunächst freundlich gewesen und dann plötzlich umgeschlagen, als der 20-Jährige sich selbst als "halber Israeli" vorgestellt habe. Einer der Angreifer soll daraufhin laut Bild geschrien haben, er sei Palästinenser. Die Zeitung berichtet von Schlägen mit der flachen Hand und einer Kopfnuss gegen das Opfer, das laut Polizei unverletzt davonkam.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Beamten haben die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Auch der Staatsschutz ermittelt in dem Fall. In den üblichen Polizeiberichten war der Vorfall nicht aufgetaucht. Weshalb, das konnte eine Sprecherin der Frankfurter Polizei am Montagmorgen noch nicht sagen. Die Beamten wollen sich demnach im Laufe des Tages ausführlicher äußern.

Das Opfer ist Mitglied der Jungen Liberalen (JuLi). Dort zeigt man sich betroffen: "Es ist erschreckend und nicht hinnehmbar", sagte der Frankfurter JuLi-Kreisvorsitzende Sven Holm. "Es muss in Frankfurt ohne Konsequenzen jeglicher Art zu befürchten möglich sein, zu seiner jüdischen Herkunft und zu seinem Glauben stehen zu können."

