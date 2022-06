Beim Fußball-Pfingstturnier mehrerer Jugendmannschaften in Oberursel (Hochtaunus) sind zwei Spieler-Väter aneinander geraten. Einer der beiden landete im Krankenhaus, die Polizei musste die aufgeheizten Gemüter beruhigen.

Ein 46-Jähriger hatte nach der Niederlage der Mannschaft seines Kindes zwei 12-jährigen Jungen der Gegenmannschaft wegen ihres Siegjubels zur Rede gestellt. Der 44-jährige Vater eines der Jungen stieß daraufhin den 46-Jährigen von hinten zu Boden. Der Gestürzte kam mit Nackenschmerzen und Unwohlsein in eine Klinik. Nachdem die alarmierten Beamten "die aufgeheizten Gemüter beruhigt und an den sportlichen Vordergrund der Gesamtveranstaltung erinnert hatte, konnte das Turnier ohne weitere Zwischenfälle fortgesetzt werden", hieß es in einer Mitteilung vom Montag zu dem Vorfall vom Sonntag.