Er soll mehrere seiner Schützlinge betäubt und vergewaltigt haben. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen einen ehemaligen Jugendtrainer des SV Wehen Wiesbaden erhoben.

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen ehemaligen Jugendtrainer des SV Wehen Wiesbaden erhoben, dem vorgeworfen wird mehrere Jugendspieler betäubt und anschließend sexuell missbraucht zu haben. Das teilte die Ermittlungsbehörde am Donnerstag mit.

Taten teilweise gefilmt

Die Ermittler gehen davon aus, dass der 35-Jährige in der Zeit zwischen dem 9. und 26. Oktober 2021 fünf männliche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren sowie einen 10 Jahre alten Jungen in seine Wohnung gelockt und sie dort mit mit Schlafmittel versetzen Getränken und Süßigkeiten betäubt hat. Anschließend habe er an ihnen sexuelle Handlungen vorgenommen und sie teilweise auch mit der Handykamera gefilmt.

Der Anklagevorwurf lautet auf Vergewaltigung, sexuelle Nötigung unter Ausnutzung eingeschränkter Willens-oder Äußerungsfähigkeit, sexueller Missbrauch von Kindern, Herstellung kinder-und jugendpornographischer Inhalte sowie gefährliche Körperverletzung. Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, dauerten die Ermittlungen zu möglichen weiteren ähnlich gelagerten Taten noch an.

Beschuldigter schweigt zu Vorwürfen

Der Tatverdächtige war am 7. Dezember 2021 festgenommen worden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Zu den Tatvorwürfen schweigt er bislang.

Der SV Wehen Wiesbaden hatte den Mann nach Bekanntwerden der Vorwürfe sofort freigestellt und später fristlos entlassen. Unbekannte Täter hatten kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe einen Firmenwagen des Stiefvaters des Angeklagten in Brand gesetzt.