In Graben gefallen Jugendliche mit Moped-Unfall

Zwei Jugendliche haben sich bei einem Unfall mit einem Moped in Bad Orb (Main-Kinzig) verletzt.

Laut Polizeibericht vom Sonntag stürzten sie am Samstagabend auf der Altenbergstraße, nachdem sie in ein Schlagloch gefahren waren und dem Fahrer die Brille verrutscht war. Sie kamen von der Fahrbahn ab und fielen in einen Graben. Der 16- und der 17-Jährige zogen sich Knochenbrüche zu.