Jugendliche nach einer Serie von Schüssen in Bad Hersfeld festgenommmen

Kurzmeldung Jugendliche nach einer Serie von Schüssen in Bad Hersfeld festgenommmen

Die Polizei hat nach einer Serie von Schüssen mit einer Luftdruckwaffe auf Wohnhäuser in Bad Hersfeld zwei Jugendliche festgenommen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Anwohner Löcher und Beschädigungen an ihren Fenstern und Rollläden gemeldet. Laut Polizei zielte einer der Jugendlichen auf einen Polizisten, als dieser die Schäden in einem Haus begutachte. Gegen die zwei Jugendlichen wird ermittelt.