Ein 65 Jahre alter Mann hat im Wettenberger Ortsteil Krofdorf-Gleiberg (Gießen) mit seinem Audi einen Roller mit zwei 17-Jährigen erfasst.

Die Jugendlichen waren am Montag gegen 20 Uhr in Richtung B3 unterwegs, als es an einer Kreuzung zum Zusammenstoß kam, wie die Polizei am Dienstag meldete. Der Rollerfahrer und sein Beifahrer fielen und zogen sich leichte Verletzungen zu. Schaden: rund 6.000 Euro.