In Gewahrsam genommen Jugendliche provozieren Polizei

Eine Gruppe von Jugendlichen hat mehrere Polizisten in Frankfurt beleidigt.

Sie seien zum Teil sehr aggressiv gewesen und versuchten auch, die Beamten zu provozieren, teilte die Polizei am Freitag mit. Als weitere Streifenwagen eintrafen, beruhigte sich die Situation am Donnerstagabend. Drei Jugendliche verbrachten die Nacht in Gewahrsam.