Jugendlicher auf Raubzug - Festnahme in Frankfurt

Kurzmeldung Jugendlicher auf Raubzug - Festnahme in Frankfurt

Gleich zwei Mal schlug ein jugendlicher Räuber am Dienstagabend in Frankfurt zu.

Zunächst riss er einer 21-Jährigen im Bereich des Uni Campus zwei Goldketten vom Hals, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Später bedrohte er an einer Tankstelle mit einem Feuerlöscher einen Mitarbeiter und bediente sich an Kasse und Auslage. Eine Streife nahm den Wohnsitzlosen, dessen genaues Alter nicht bekannt ist, kurz darauf fest.