Ein 17-Jähriger ist am Dienstagmorgen am Bahnhof in Groß-Gerau von einem durchfahrenden Baustellenzug erfasst worden.

Er erlitt leichte Verletzungen am Bein. Nach Angaben der Bundespolizei hatte er unerlaubterweise die Gleise zwischen Bahnsteig 1 und 2 überqueren wollen. Der Fahrzeugführer habe bei einer Geschwindigkeit von etwa 100 km/h eine Notbremsung eingeleitet. Er erlitt den Beamten zufolge einen Schock.