Prügelattacke in Schotten Jugendlicher in Untersuchungshaft

Weil er einen Mann in Schotten krankenhausreif geprügelt haben soll, sitzt ein 17-Jähriger nun in Untersuchungshaft.

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Zudem soll er bereits Mitte Februar in einer Wohnung in Schotten einen 59 Jahren alten Mann verletzt haben. Weil Wiederholungsgefahr bestehe, sei Untersuchungshaft angeordnet worden.