Ein 17-Jähriger hat im Kreis Offenbach auf seinen schlafenden Vater eingestochen. Der Mann überlebte knapp, sein Sohn wurde vorläufig festgenommen.

Veröffentlicht am 13.12.24 um 19:25 Uhr

Während sein Vater schläft, sticht ein 17-Jähriger mit einem Messer auf ihn ein. Diese Tat hat sich nach derzeitigen Ermittlungen am Donnerstagabend in Mühlheim-Lämmerspiel (Kreis Offenbach) abgespielt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten.

Familienangehörigen hätten die Polizei gerufen. Der 47 Jahre alte Vater wurde demnach lebensgefährlich verletzt und in eine Klinik gebracht. Inzwischen ist sein Zustand laut Polizei wieder stabil.

Verdacht der versuchten Tötung

Der Sohn wurde nach dem Angriff in der elterlichen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus festgenommen. Er wurde am Freitag einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Offenbach vorgeführt.

Gegen den Jugendlichen wird wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt. Er wurde auf Anordnung des Richters in einer Fachklinik untergebracht.