Experte bestätigt Echtheit Jung-Krokodil in Bachlauf in der Wetterau gesichtet

Im Ortenberger Stadtteil Bergheim (Wetterau) ist im Bachlauf der "Bleiche" ein Krokodil-Jungtier gesichtet worden.

Ein zoologischer Experte bestätigte demnach anhand eines Fotos, das ein Passant von dem Tier machte, die Echtheit. Von dem etwa einen Meter langen Tier, das sich wahrscheinlich im Bereich des Bachlaufs verstecke, gehe aktuell keine Gefahr für Menschen aus, Hunde sollten aber in dem Bereich angeleint geführt werden, Viehwirte sollte in diesem Bereich wachsam sein. Sichtungen des Krokodils sollten gemeldet werden, so die Polizei.