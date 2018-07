Rätselhafte Attacke in Hadamar

Tödlicher Unfall auf einer Weide in Hadamar: Bei der Fütterung hat ein Jungbulle einen 45-Jährigen angegriffen und tödlich verletzt.

Ein Jungbulle hat auf einer Weide in Hadamar-Steinbach (Limburg-Weilburg) einen 45 Jahre alten Mann angegriffen und so schwer verletzt, dass er wenig später starb. Der Mann, der Besitzer des Tiers, hatte den fünf Jahre alten Bullen am Donnerstagabend auf der eingezäunten Weide versorgt. Wie sich das Unglück genau ereignete, sei unklar, da es keine Zeugen gebe, teilte die Polizei mit.

Sicher ist, dass der Mann gegen 21 Uhr das Haus verlassen hatte, um nach dem Bullen zu sehen. Zwei Stunden später fanden Spaziergänger den leblosen Mann auf dem Acker.

Als die herbeigerufenen Polizisten sich dem Toten nähern wollten, zeigte sich der Bulle aggressiv und ließ sich nicht bändigen. Ein Jäger erschoss das Tier, damit die Polizei den Tatort untersuchen konnte.

Immer wieder Unglücke mit Bullen

"Solche Angriffe kommen vor, aber selten", erklärte Bernd Weber, Sprecher des hessischen Bauernverbands. Bullen seien starke Tiere, die man schwer einschätzen könne. An einem schlechten Tag könnten Jungbullen ausrasten.

Laut der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau kommt es jährlich bundesweit zu Unglücken mit Bullen. Im vergangenen Jahr wurden 535 meldepflichtige Unfälle gezählt, im Jahr davor 565. Die Zahl der tödlichen Unfälle mit Bullen ist geringer: 2017 wurden sechs Fälle registriert, 2016 waren es vier. Die Statistik umfasst nicht allein Angriffe durch Bullen, sondern auch Unfälle, bei denen beispielsweise Menschen gegen Stallwände gedrückt werden.

Sendung: hr-iNFO, 27.07.2018, 7.00 Uhr