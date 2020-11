Unfallstelle an der B251

Unfallstelle an der B251 Bild © Hessennews TV

Eine 19 Jahre alte Fahrerin ist bei Wolfhagen mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt. Die junge Frau starb noch an der Unfallstelle.

Die 19-jährige Autofahrerin war am Sonntagmorgen auf der B251 aus Richtung Waldeck-Freienhagen kommend in Richtung Wolfhagen (Kassel) unterwegs, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit ihrem Wagen frontal gegen einen Baum prallte. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Für die junge Frau kam jede Hilfe zu spät: Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb sie noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Warum die 19-Jährige die Kontrolle über Fahrzeug verlor, ist noch unbekannt, ebenso die Schadenshöhe. Die Polizei ermittelt.

Insgesamt waren 60 Rettungskräfte im Einsatz. Wegen der Bergungs - und Aufräumarbeiten war die B251 rund zwei Stunden lang gesperrt.

Sendung: hr-iNFO, 08.11.2020, 12.30 Uhr.