Vier Jugendliche sind am Sonntagabend in eine ehemalige Wäscherei in Eschwege eingebrochen.

Nach Polizeiangaben wurde das Gebäude mit mehreren Beamten umstellt und mit einem Polizeihund durchsucht. Die mutmaßlichen Einbrecher sollen Softair-Waffen entwendet haben. Sie wurden vorläufig festgenommen.