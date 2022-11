Unfall in Babenhausen

Ein neunjähriger Junge ist am Samstag an einem Supermarkt-Parkplatz in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) von einem Auto überrollt und verletzt worden.

Laut Polizei hatte eine Autofahrerin den Jungen beim Verlassen des Parkplatzes über einen Fußweg von hinten angefahren und teilweise überrollt. Das Kind konnte von der Autofahrerin und der Mutter unter dem Pkw hervorgezogen werden. Es war ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht.