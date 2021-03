Nach einem Unfall in Fuldatal (Kassel) mit einem Jugendlichen, der auf dem Rad von einem flüchtenden Autofahrer erfasst worden war, sucht die Polizei Zeugen.

Der Elfjährige war am Montag in Ihringshausen von einem unbekannten Fahrer angefahren worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Junge erlitt dabei eine Gehirnerschütterung.