Drei Unbekannte haben einen 13-Jährigen in Hadamar (Limburg-Weilburg) derart erschreckt, dass er mit Verdacht auf einen Schock in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, waren die wahrscheinlich jugendlichen Täter am Vorabend in Clown- und Zombiemasken aus einem Maisfeld gesprungen, als der Junge vorbeiradelte. Dabei rannten sie hinter ihm her. Der 13-Jährige schaffte es nach Hause. Dort ging es ihm so schlecht, dass er ins Krankenhaus kam. Die Polizei sucht nun Zeugen.