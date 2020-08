Junge nach Scherz in Klinik

Verdacht auf Schock Junge nach Scherz in Klinik

Drei Personen haben einen 13-Jährigen in Limburg derart erschreckt, dass dieser mit Verdacht auf einen Schock in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, waren die Unbekannten am Vorabend in Clown- und Zombiemasken aus einem Maisfeld gesprungen, als der Junge vorbeiradelte, und ihm hinterhergerannt.