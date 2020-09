Junge randaliert in Regionalbahn

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Montag in einer Regionalbahn in Espenau (Kassel) randaliert.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fiel ein 14 Jahre alter Junge besonders auf: Er bespuckte einen Fahrgast und versuchte, Polizisten zu treten und zu schlagen. Jetzt läuft gegen ihn ein Verfahren wegen Verdachts auf Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.