Ein 16-Jähriger auf einem Motorrad ist bei Tann (Fulda) bei einem Unfall mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der Jugendliche am Freitagabend aus zunächst ungeklärter Ursache von dem Wagen eines 62-Jährigen erfasst. Mit schweren Verletzungen kam der 16-Jährige in die Klinik. Ein Gutachter muss den Unfallhergang klären.